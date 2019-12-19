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Maraş Olayları'nın yıl dönümünde 'Kardeşlik Bildirisi' okundu

DHA

MARAŞ Olayları'nın 41'inci yıl dönümünde bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri 'Kardeşlik Bildirisi'ne imza attı. İngilizce metni de yayımlanan bildiriyi okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, "Maraş´ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. İnsanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız" dedi.

MARAŞ Olayları'nın 41'inci yıl dönümünde bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri 'Kardeşlik Bildirisi'ne imza attı. İngilizce metni de yayımlanan bildiriyi okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, "Maraş´ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. İnsanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız" dedi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) bir araya gelen KMTSO Başkanı Serdar Zabun, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, MHP Onikişubat İlçe Başkanı Müfit Dal, MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Emrah Satıcı, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, Baro Başkanı Avukat Burak Gül, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Eczacılar Odası Başkanı Murat Aras, Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube Başkanı Hasan Çözükçe, Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Süleyman Erayman, Narlı Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hüseyin Koç, Tabip Odası yöneticisi Ali Erdal Karakaya, Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen ile avukat Ahmet Babaoğlu Kardeşlik Bildirisi'ne imza attı.
ZABUN: MARAŞ OLAYLARI, KARANLIK ODAKLARCA TEZGÂHLANMIŞTIR
Bildiriyi okuyan ve Kahramanmaraş´ın değerlerini, irfanını, medeniyetini Alevi´si ve Sünni´siyle Maraşlıların beraberce oluşturduğunu belirten Zabun, bundan 100 yıl önce tüm dünyaya örnek olan ve sonunda 'Kahraman' unvanı verildiği milli mücadelenin el ve gönül birliği yapması sonucu kazanıldığını hatırlattı. Serdar Zabun, şöyle devam etti:
"Maraş´ın kardeşliği ve medeniyetiyle bağdaşmayan 1978 Aralık ayında meydana gelen ve yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. 1978 Maraş olayları, bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgâhlanmıştır. İnsan sevgisinden yoksun vesayet odakları 1978 olaylarını kendi saltanatlarına basamak yapmışlardır. 1978 olaylarının mağdurları; Alevi´dir, Sünni´dir, Kürt´tür, Türk´tür. Bütün Maraş´tır, Türkiye demokrasisidir. Bütün Maraşlıların telin ettiği ve önemli dersler çıkardığı, 1978 Maraş olaylarının istismarını hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Maraş´ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. İnsanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız. Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkardığımız ders; daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha çok demokrasi, daha çok şeffaflık, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır. Maraş olaylarında hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah´tan rahmet diliyoruz. Ve bir daha ne bu kadim kentin, ne ülkemizin, karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz."

KAHRAMANMARAŞ

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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