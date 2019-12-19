Yerli Malı Haftası’nda 8 öğrenci zehirlendi

Kahramanmaraş’ta ‘Yerli Malı Haftası’ sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Onikişubat ilçesinde bir okulda yaşandı. Yerli Malı Haftası nedeniyle öğrenciler okula getirdikleri yiyeceklerden tüketti. Sınıftaki 8 öğrenci bir müddet sonra mide bulantısı ve karın ağrısı başladı. Öğretmenler tarafından çağrılan sağlık görevlileri öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilen öğrencilerden L. K (11), E.C (10), M.G (10), Z.K (10), Y.D (10), F.K (10) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki öğrencini de özel bir hastaneye kaldırıldığı ve tedaviye alındığı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:08

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