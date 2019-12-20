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Kahramanmaraş'ta ilk kez atardamardan by-pass ameliyatı yapıldı

İHA

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ilk kez bir hastanın kol ve göğüs damarları kullanılarak full arteriel (atardamar bypass) ameliyatı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta ilk kez atardamardan by-pass ameliyatı yapıldı

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde ilk kez bir hastanın kol ve göğüs damarları kullanılarak full arteriel (atardamar bypass) ameliyatı yapıldı.
Hastaneye başvuran Mehmet Gişi (64), koroner anjiyosu sonrası kalp damar cerrahları Dr. Ali Arıkan ve Dr. Ercan Servet tarafından bypass kararı verilerek ameliyata alındı. Bacak damarından bypass olması gereken hastaya, kol ve göğüs damarı kullanılarak atardamar bypass operasyonu gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası servise alınan hasta tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.
Dr. Arıkan, koroner bypass cerrahisinde genelde göğüs meme damarını ve bacağından aldıkları ven damarlarını kullandıklarını belirterek, "Hastamızda tamamıyla atar damarları grafit olarak kullandık. Bu şehrimizde ve hastanemizde ilk defa yapılan bir operasyon oldu. Ankara ve İstanbul’da yapılıyor ancak ülkemizde genelde bacak damarı kullanılarak yapılıyor. Hastamız sağlıklı bir şekilde ameliyat oldu ve taburcu oldu" dedi.
Vatandaşların gönül rahatlığıyla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne gelip kalp damar ameliyat olabileceklerini ifade eden Dr. Ercan Servet ise, "Hastaların Adana, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gitmelerine gerek yok" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

20 Aralık 2019 Cuma

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