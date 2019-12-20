Kahramanmaraş’ta kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ağabeyli Mahallesi Ortaköy mevkisinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine Ağabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve sivil timlerle birlikte operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen A.G. (43), M.A. (37), M.K.K. (37), S.Ç. (44), M.K. (54), İ.Y. (44), M.G. (53), M.Ç. (65), F.Ç. (58), U.A. (28) suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada, 2 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayarı, 2 adet çubuk, 1 adet branda ve kazma ele geçirildi.

Ayrıca M.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:08

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