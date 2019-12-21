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Epilepsi hastası minik İkra’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi İkra, tedavi gördüğü hastanede ...

İHA

Kahramanmaraş'ta epilepsi hastası İkra Çetinkaya'nın (8), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onu görmek istediğini söyledi.

Epilepsi hastası minik İkra’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi İkra, tedavi gördüğü hastanede Erdoğan’ın konuşmalarını televizyondan takip ediyor

Kahramanmaraş’ta epilepsi hastası İkra Çetinkaya’nın (8), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve onu görmek istediğini söyledi.
Kahramanmaraş’ta yaşayan Murat ve Ayşegül Çetinkaya’nın üç kızlarından sonuncusu olan İkra, 5 aylıkken epilepsi hastalığına yakalandı. İkra’nın tedavisi için şehir dışına giden aile, babanın düzenli bir iş sahibi olmadığı için tedavi masraflarının karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi. Hastanede cep telefonuyla çekilen görüntülerde Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu atkıyı takarak ona sevgisini dile getiren İkra, Erdoğan’ın konuşmalarını da televizyondan takip ediyor. Bir başka görüntü de ise İkra, bir ameliyat sonrası gözlerini açar açmaz Erdoğan’a olan sevgisini dillendiriyor.
Kızının tedavisi için hastaneye gittiklerini söyleyen Ayşegül Çetinkaya, “AK Parti kadın kolları üyesiyim. Benim kızım Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor öyle ki, hastanede yoğun bakımda gözünü açar açmaz dede diyerek açtı. Tayyip dedesi de inşallah onun sesini duyar” diye konuştu.
Baba Murat Çetinkaya ise, “Kızım, Cumhurbaşkanımızı televizyonda gördüğü zaman kalp ve öpme işareti gönderiyor. Bu olay İkra’nın kendi doğal halidir, İkra'nın Tayyip dedesini görmesini istiyoruz” diye konuştu.
‘Ne olur yanıma gel’ diyen İkra ise, “Tayyip dede, Cumhurbaşkanım seni çok seviyorum, ne olur yanıma gel” dedi.

KAHRAMANMARAŞ

21 Aralık 2019 Cumartesi

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