Maraş lezzetleri TBMM'de milletvekillerine sunuldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400 kilogramlık Maraş dondurması baltayla kesildi

AlpedoKervan Lezzet Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kahramanmaraş’ın başta dondurması olmak üzere yöresel lezzetlerini milletvekillerinin beğenisine sundu.

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim görüşmeleri devam ederken, meclisteki vekillere yemek sonrası AlpedoKervan tarafından Ankara’ya taşınan yöresel lezzetler ikram edildi.

AlpedoKervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından 400 kilogram Maraş dondurması vekillere ikram edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Maraş dondurmasını baltayla keserken, Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan çörek, tarhana, biber, ceviz, elma, samsa, sucuk, gibi ürünler vekillerin beğenisine sunuldu. AlpedoKervan tarafından milletvekillerine, 850 paket dondurma, biber ve tarhana da hediye edildi.

TBMM’de Kahramanmaraş’ın lezzetlerini milletvekillerinin beğenisine sunmanın onurunu yaşadıklarını söyleyen AlpedoKervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Biz kendimizi Kahramanmaraş’ın turizm elçisi ilan ettiğimizi her defasında söylüyoruz. Elimizden geldiği kadar şehrimizin güzelliklerini Türkiye ve dünyaya sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gazi meclisimizde şehrimizin birçok geleneksel lezzetlerini acısıyla tatlısıyla onlara sunduk. Vekillerimiz de sağ olsunlar çok beğendiler” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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