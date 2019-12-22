Sokakta çalışan çocuklara bot ve mont yardımı

Kahramanmaraş’ta bir grup genç, sokakta çalışan çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Kahramanmaraş’ta yardımsever bir grup genç, "Sokaktaki Çocuklar Üşümesin" adıyla bir proje başlattı. Gençler, hayırseverlerin desteğiyle aldıkları 30 adet bot ve montu sokakta çalışan ihtiyaç sahibi çocuklara kendi elleriyle giydirdi. Gönüllülerden Fazilet Çomruk, "Soğuk kış gününde mont ve botu olmayan çocukları tespit ederek onlara ulaştık. Çalışmaları tamamladıktan sonra sokaklara çıkarak ekip arkadaşlarımızla birlikte mendil satan, çöp toplayan çocuklarımızın yanına gidip montlarını ve ayakkabılarını giydirdik. Hatta satamadıkları mendilleri gönüllü arkadaşlarımızla satıp çocuklarımızı evlerine gönderdik. 30 çocuğumuz artık üşümeyecek. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

KAHRAMANMARAŞ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.