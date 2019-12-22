Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü

"O benim sünnetim değildi"

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesinde meydana geldi. Yusuf K. (19) idaresindeki 46 KZ 782 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki Özkan K. (19) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özkan K. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Yusuf K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:10

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