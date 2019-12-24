Kalorifer ateşçisi kadın azmiyle örnek oluyor Kahramanmaraş’ta bir sitede 6 yıldır kalorifer ateşçiliği yapan Nuhtiye Özcan, 3 bloktan oluşan site sakinlerinin yuvalarını sıcak tutmak için sabah saat 05.00’te mesaiye başlıyor Hem hayatın yükü hem de ailesinin geçimini sırtlayan Nuhtiye Özcan, işini severek yaptığını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kalorifer ateşçisi kadın azmiyle örnek oluyor Kahramanmaraş’ta bir sitede 6 yıldır kalorifer ...

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir sitede 6 yıldır kalorifer ateşçiliği yapan 2 çocuk annesi, hem hayatın yükünü hem de ailesinin geçimini sırtlıyor.

Kalorifer ateşçisi kadın azmiyle örnek oluyor Kahramanmaraş’ta bir sitede 6 yıldır kalorifer ateşçiliği yapan Nuhtiye Özcan, 3 bloktan oluşan site sakinlerinin yuvalarını sıcak tutmak için sabah saat 05.00’te mesaiye başlıyor Hem hayatın yükü hem de ailesinin geçimini sırtlayan Nuhtiye Özcan, işini severek yaptığını söyledi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir sitede 6 yıldır kalorifer ateşçiliği yapan 2 çocuk annesi, hem hayatın yükünü hem de ailesinin geçimini sırtlıyor.
3 bloktan oluşan site sakinlerinin yuvalarını sıcak tutmak için sabah saat 05.00’te mesaiye başlayan Nuhtiye Özcan, mesleğini severek yaptığını söyledi.
49 yaşındaki Nuhtiye Özcan, eşinin rahatsızlığı nedeniyle çalışamaması üzerine evini geçindirmek için kolları sıvadı. Kalorifer ateşçiliği kursunu bitirip belgesini aldıktan sonra ilk olarak bir okulda çalışan Özcan, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi’nde 3 bloktan oluşan bir apartmanın kalorifer yakıcısı olarak işe başladı. 6 yıldır aynı sitede kalorifer ateşçiliği yapan Nuhtiye Özcan’ın mesaisi, sabah saat 05.00’te başlıyor. İlk olarak kalorifer kazanının temizliğini yapan Özcan, daha sonra el arabası ile getirdiği kömürleri kazana atıyor. Kaloriferi yakan Özcan, evdeki işlerine dönüyor. Çocukları ve eşi için kahvaltı hazırlayan ve günlük ev işlerini yapan Özcan, öğleden sonra tekrar kalorifer kazanının başına geçiyor. Kilolarca ağırlıktaki kömür çuvallarını tek başına taşıyan Özcan, belirli aralıklarla da kazanı kontrol ederek, site sakinlerinin sıcak bir yuvada yaşam sürmelerini sağlıyor. Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte apartmanın temizliğinden kaloriferinin yakılmasına kadar tüm işlerini omuzlayan Özcan, erkek işi olarak bilinen bu alandaki titizliği ve başarısı ile site sakinlerinin de takdirini kazanıyor.
6 yıldır kalorifer yakıcılığı yapan Nuhtiye Özcan, zor bir iş olsa da üstesinden geldiğini vurguladı.
Eşinin rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığı için bu mesleğe başladığını anlatan Özcan, “6 yıldır burada çalışıyorum. 2 tane de çocuğum var. Belgem var. Zor bir iş. Ama ekmek parası mecburen yapıyoruz. Severek yapıyorum. Ben çok memnunun diğer bayanlar da yapabilir. Zor oluyor ama. Kazanı temizlemem 1 saat sürüyor. Kömürü yığıyorum. Kazana dolduruyorum; üstüne de odun bırakıyorum. Yakmam ve işimi bitirmem de 2 saati buluyor. Arada bir de kontrol ediyorum. Yine kömür atıyorum. Sabah saat 05.00’te kalkıp yakıyorum ilk önce. Eşim rahatsız çalışamıyor. Sağlık sorunları var. Ben çalışıyorum. Ameliyat olacak. Hem çocuklarımın hem de hayatın yükünü sırtladım” şeklinde konuştu.
Site yöneticisi Mustafa Yüzbaşı da, Nuhtiye Özcan’ın işini özenle yaptığının altını çizdi. Yüzbaşı, “Nuhtiye ablamız, yaklaşık 6 yıldır sitemizde görev yapıyor. Kazanın temizliğini haftada bir harbi çekerek yapıyor. Gayet memnunuz. Kalorifer yakarken de fan çalıştırmıyor. İşini severek yapıyor” dedi.

KAHRAMANMARAŞ

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına 2,5 ton sakatat aldılar Kahramanmaraş’ta bir ilkokulda başlatılan yardım kampanyasında öğrencilerin harçlıklarıyla biriktirilen parayla alınan 2 bin 500 kilogram sakatat, hayvan barınağındaki köpeklerin beslenme ihtiyacının karşılanması için yetkililere teslim edildi
YEREL HABERLER Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına 2,5 ton sakatat ...
Engellilere ahşap boyama ve geri dönüşüm kursu
YEREL HABERLER Engellilere ahşap boyama ve geri dönüşüm kursu
Lego Festivali ile dolu dolu eğlence
YEREL HABERLER Lego Festivali ile dolu dolu eğlence
Kahramanmaraşlı Yusuf okçulukta Türkiye üçüncüsü oldu Yusuf Emre İspir: "Okçuluk derslerime de odaklanmamı sağladı"
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı Yusuf okçulukta Türkiye üçüncüsü ...
Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç bariyerlere ...
Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
Sokakta çalışan çocuklara bot ve mont yardımı
YEREL HABERLER Sokakta çalışan çocuklara bot ve mont yardımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X