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Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına 2,5 ton sakatat aldılar Kahramanmaraş’ta bir ilkokulda başlatılan ...

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Şehit İsrafil Kargı İlkokulu'nda başlatılan yardım kampanyasında öğrencilerin harçlıklarıyla biriktirilen parayla alınan 2 bin 500 kilogram sakatat, hayvan barınağındaki köpeklerin beslenme ihtiyacının karşılanması için yetkililere teslim edildi.

Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına 2,5 ton sakatat aldılar Kahramanmaraş’ta bir ilkokulda başlatılan yardım kampanyasında öğrencilerin harçlıklarıyla biriktirilen parayla alınan 2 bin 500 kilogram sakatat, hayvan barınağındaki köpeklerin beslenme ihtiyacının karşılanması için yetkililere teslim edildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Şehit İsrafil Kargı İlkokulu’nda başlatılan yardım kampanyasında öğrencilerin harçlıklarıyla biriktirilen parayla alınan 2 bin 500 kilogram sakatat, hayvan barınağındaki köpeklerin beslenme ihtiyacının karşılanması için yetkililere teslim edildi.
Şehit İsrafil Kargı İlkokulu öğrencileri, harçlıklarıyla sokak hayvanlarına yem desteğinde bulunarak anlamlı bir davranışa imza attı. Kahramanmaraş Değerler Eğitimi projesi kapsamında Aralık ve Ocak ayının değeri olan ‘samimiyet’ kavramını, çocuklara küçük yaştan itibaren aşılanması amacıyla bir yardım kampanyası başlatıldı. Okulun rehberlik öğretmeni Hakan Bozdoğan’ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya, okuldaki tüm öğrenciler harçlıkları ve ailelerinin desteği ile katkı sundu. Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman olan öğrenciler, yardım kampanyasında toplanan parayla, Hayvan Barınağı’ndaki köpekler için 2 bin 500 kilogram sakatat aldı. Alınan sakatatlar, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) Başkanı Şükriye Karagenç’e teslim edildi. Sakatatlar, belirli periyotlarla barınağa götürülerek buradaki köpeklerin günlük yem ihtiyaçları karşılanmış olacak.
Özel bir duyarlılık örneği sergileyen öğrenciler, okul müdürü Paşa Yücel, rehberlik öğretmeni Hakan Bozdoğan ve ELHAYKODER Başkanı Şükriye Karagenç’le birlikte Hayvan Barınağı’nı ziyaret oradaki köpeklerle yakından ilgilendi. Yanlarında getirdikleri ekmek ve diğer yemleri elleriyle veren küçük öğrenciler, özellikle yavru köpekleri severek güzel dakikalar geçirdi.
Yardım kampanyasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Şehit İsrafil Kargı İlkokulu Müdürü Paşa Yücel, samimiyetin, merhamet ve şefkat gerektirdiğine dikkati çekti.
Öğrencilerde bu duygunun en üst seviyede yerleşmesi için bir yardım kampanyası başlatıldığını kaydeden Yücel, “Samimiyet; sevgi gerektirir ve darda olanı gözetmeyi gerektirir. Samimiyet; kendi iç bütünlüğümüzün ve kendimize karşı dürüst olmamızın zaruri bir gereğidir. Samimiyet; etkili insan olmanın vazgeçilmez bir şartıdır. Samimiyet, güvenilir bir insan olmanın zeminini oluşturur. Samimiyet, halk nazarında şahsiyet dilinin vazgeçilmez bir esasıdır. Samimiyet, Hak katında kulluk ve kalite belgesidir. Okulumuz rehberlik öğretmeni Hakan Bozdoğan tarafından organize edilen AralıkOcak aylarını kapsayan Değerler Eğitimi konusu olan samimiyet çerçevesinde, çocuklarımızın merhamet ve şefkat duygularını arttırmayı sağlamak, onların güçlü kişilik ve şahsiyet kazanmalarına destek olmak adına okulumuz genelinde bir yardım kampanyası düzenledik” dedi.
Kampanyaya yürekten katılan öğrencilere ve velilere teşekkür eden Yücel, şunları söyledi:
“Toplanan yardımlarla bu soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına 2 bin 500 kilogram sakatat satın alınarak ELHAYKODER başkan ve yönetimine teslim edilmiştir. Öğrenci ve velilerimize; duyarlı davranışlarından dolayı, kampanyamıza desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ederiz. Yapmış oldukları desteklerle bir canlının hayatta kalmasına vesile oldular.”
Derneğin Başkanı Şükriye Karagenç ise, öğrencilerin sokak hayvanları için gösterdikleri şefkatin önemine vurgu yaptı. Karagenç, “Sokak hayvanları, bizim can dostlarımız. Her canlı gibi onların da bizim gibi yaşam hakkı var. Onların hakkını korumak bizim başlıca görevlerimiz arasında. Dünya üzerinde hayatı paylaştığımız can dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam ediyoruz. Şehit İsrafil Kargı İlkokulu öğrencileri de bizim bu çabamıza özel bir katkı sundu. Yüreklerindeki hayvan sevgisi ile böyle bir çalışmaya imza atmışlar. Hepsini gözlerinden öpüyoruz. Okul müdürümüz Paşa Yücel’e, kampanyayı başlatan öğretmenimiz Hakan Bozdoğan’a, tüm öğretmenlerimize ve velilerimize, sokak hayvanlarının yaşamına katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ

24 Aralık 2019 Salı

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