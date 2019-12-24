Kahramanmara\u015f B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ekipleri kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 olan b\u00f6lgelerde yol temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Kahramanmara\u015f B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ekipleri kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 devam eden Oniki\u015fubat il\u00e7esi K\u00fcmperli\u00c7a\u011f\u0131rgan yolu, Kurucaova mahallesi ile Dulkadiro\u011flu il\u00e7esi Baydemirli yolu \u00fczerinde yolu a\u00e7\u0131k tutmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Ekiplerin, karla kapanan yollar\u0131 i\u015f makinalar\u0131 yard\u0131m\u0131yla gece boyu a\u00e7may\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.