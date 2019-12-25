Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı Göksun ilçesinde okullar yarın tatil

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri yolu çift yönlü araç trafiğine kapatılırken, okullar yarın tatil edildi.

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış ve kar yağışı Kahramanmaraş’ta etkisini artırdı. İl merkezinde sağanak yağış etkili olurken, kuzey ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Göksun ilçe merkezinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı 32 mahalleye ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

Göksun Belediyesi karla kaplı yolları temizlemek için tüm ekiplerini seferber ederken, trafik ekipleri KahramanmaraşKayseri yolunu güvenlik önlemleri kapsamında çift yönlü trafiğe kapattı. Trafiğe kapanan yolda uzun kuyruklar oluşturan sürücüler ise, yol kenarlarında bulunan tesislere sığındı.

KAHRAMANMARAŞ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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