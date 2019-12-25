Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Özellikle zaman zaman trafiğe kapanan Kahramanmaraş-Göksun karayolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken dün akşam saatlerinde kapanan Kahramanmaraş-Göksun karayolu yapılan çalışmalarla kontrollü olarak trafiğe açıldı. Sabah saat 09.30 sıralarında Kahramanmaraş yönünde kapanan yol, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda trafiğe açıldı. Karayollarına ait kar küreme aracıyla açılan yolda araçlar uzun konvoy oluşturdu. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle trafik polisleri zincir ve kar lastiği olmayan araçları geçişine izin vermiyor.



KAHRAMANMARAŞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.