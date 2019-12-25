Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesine yapılması planlanan AfşinElbistan C Termik Santrali için Cumhurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırma yapılacak.

4,5 milyar tonluk rezervi ile Türkiye'nin en büyük linyit kömür rezervine sahip olan, A ve B Termik Santralleri olmak üzere 2 termik santral bulunan AfşinElbistan bölgesine yapılması planlanan santrallerden biri olan C Termik Santrali için yeniden çalışmalara başlandı. Bu kapsamda acele kamulaştırma için Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve kamulaştırma yapılacak bölgenin krokisi ile koordinatlarının da paylaşıldığı kararda şöyle denildi:

Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde yapımı planlanan AfşinElbistan C Termik Santrali ve yan üniteleri ile Hurman Nehri'nin derivasyonu işi kapsamında ekli krokide sınır ve koordinatları belirtilen alanda bulunan taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."



KAHRAMANMARAŞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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