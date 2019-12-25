Uyuşturucu satarken yakalanan 5 kişi tutuklandı

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ'ta park ve kafelerde uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kafelerde, sokak aralarında ve parklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, 'torbacı diye tabir edilen sokak satıcıları S.P., C.K., M.D., S.U.ve N.K.'yi takibe aldı. Polis, şüphelileri, gençlere uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. 22 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 şüphelinin üzerinde satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Torbacılardan uyuşturucu alan 22 kişi hakkında da işlem yapıldı.



KAHRAMANMARAŞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.