Geleceğin bilim insanları aranıyor

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, tespit edilecek geleceğin bilim adamlarına Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim verileceğini söyledi.

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Vakfı ve TÜBİTAK iş birliğiyle 30 ilde başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyesine giriş için okullardaki öğrencilere tanıtım çalışmalarını başlattı. Atölyeye girebilmek için sınava 4, 5, 8 ve 9’uncu sınıflarda eğitim gören öğrencilerin başvuracağını söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Asım Demirdöğen, başvuruların 6 Ocak’ta son bulacağını 9 Şubat’ta da sınavın yapılacağını belirtti.

Sınavı kazananların 3 yıllık eğitim alacağını belirten Demirdöğen, böylelikle geleceğin mühendis ve bilim insanlarının ortaya çıkacağını kaydetti.

Kahramanmaraş’ta 10 bin başvuru beklediklerini kaydeden Demirdöğen, "Bu teknoloji atölyelerinde ülke ve memleket menfaatine yeni yeni mühendisler ve bilim insanları ortaya çıkacak" dedi.

KAHRAMANMARAŞ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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