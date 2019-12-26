Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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