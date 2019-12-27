Dulkadiroğlu Belediyesi’nden karla mücadele

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Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Belediyesi ilçenin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bertiz bölgesinde kar yağışı sonrasında Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Karla Mücadele ekipleri, bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyor.

Vatandaşların kış aylarında mağdur olmamaları adına gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Necati Okay, “Özellikle Bertiz bölgemizde kar şeklinde etkili olan yoğun yağış sonrasında ekiplerimizi harekete geçirdik. Karla mücadele ekiplerimiz Bertiz bölgesinde etkin olarak faaliyet göstermektedir. Yağışlar etkisini yitirene kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım notasında sıkıntı yaşamamaları adına gerekli tüm tedbirleri aldık” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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