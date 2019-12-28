Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık'ta Kahramanmaraş’ta

Rafadan Tayfa’nın en heyecanlı macerasını konu alan Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin oyunculu gösterimi 31 Aralık Salı günü Piazza’da gerçekleşecek.

Çocukların TRT ekranlarından her bölümünü heyecanla izledikleri Rafadan Tayfa’nın en büyük macerasını konu alan ve 27 Aralık’ta vizyona girecek olan “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filminin oyunculu özel gösterimi 31 Aralık’ta Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek.

Filmin maskot karakterleri saat 13.00, 15.00 ve 17.00’de üç seans halinde gerçekleşecek olan gösteri etkinliği ve imza gününde çocuklarla buluşacak. Çocuklar, heyecan dolu bir maceraya tanık olacaklar.

KAHRAMANMARAŞ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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