Bu otomobilden sağ çıktılar Takla atan otomobil cayır cayır yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan lüks otomobil önce takla attı sonra cayır cayır yandı. Hurdaya dönen otomobilde sürücüsü ve oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde KahramanmaraşGaziantep karayolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Cemal K, yönetimindeki B CU 4601 Almanya plakalı lüks otomobiliyle il merkezine seyir halindeyken yağmur nedeniyle hastane kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atarak ancak durabilen lüks otomobil alev aldı. Yanan otomobilden son anda çıkan sürücü Cemal K, yanında bulunan oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede otomobildeki yangını söndürdü. Maddi değeri 2 Milyon TL olduğu öğrenilen otomobil hurdaya döndü.

KAHRAMANMARAŞ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.