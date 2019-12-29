Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı

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Kahramanmaraş’ta annesiyle tarttığı iddia edilen bir genç kız, 6’ıncı kattan atlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi’nde bir apartmanda B.D. (19), annesi B.D. ile tartıştı. Tartışma sonrası B. D., 7 katlı apartmanın 6’ıncı katında bulunan ikametin mutfak balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan B.D’yi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. B.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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