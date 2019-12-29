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Sosyal medyadan 1250 öğrenciyi ısıttılar

DHA

ANTALYA'da turizmci Kazım Aslan, sosyal medyadan başlattığı kampanya ile hayırseverlerle maddi durumu iyi olmayan öğrenciler arasında köprü oldu. Ekim ayında başlayan kampanya kapsamında Kahramanmaraş'tan Şırnak'a kadar 1250 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı.

ANTALYA'da turizmci Kazım Aslan, sosyal medyadan başlattığı kampanya ile hayırseverlerle maddi durumu iyi olmayan öğrenciler arasında köprü oldu. Ekim ayında başlayan kampanya kapsamında Kahramanmaraş'tan Şırnak'a kadar 1250 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı.
Kahramanmaraşlı olan Kazım Arslan, maddi imkanları olmadığı için soğuk kış aylarında dahi okula mont ve bot olmadan gelip giden kırsal kesimdeki öğrenciler için sosyal medyadan 'Bir mont, bir bot' kampanyası başlattı. Aslan, kampanyayı sosyal medyada açtığı 'İyilik meleğim olur musun?' hesabından duyurdu ve kırsaldaki öğretmenler ihtiyaçlarını, hayırseverler ise yardım edebileceği sayıyı bildirdi. Kazım Aslan, bu yöntemle bugüne kadar 1250 öğrenciye bot ve mont ulaştırdığını söyledi.
Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Kazım Aslan; hayırseverlerin destekleriyle Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Batman, Elazığ, Tunceli, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Bitlİs, Ağrı, Ardahan, Diyarbakır ve Hakkari'de maddi durumu iyi olmayan 1250 öğrenciye ulaştıklarını söyledi. Aslan, "Sosyal medya hesabımızdan yaptığımız paylaşımları gören hayırseverlerle görüşüp yardımlarını kendilerinden alıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrenciler ise yine sosyal medya hesabımızı takip eden öğretmen ve okul yöneticisi arkadaşların sayesinde belirleyebiliyoruz. Hedef kitlemiz her zaman kırsal kesimdeki öğrencilerimiz olmuştur ve hayırseverlerle ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan sosyal medya hesabımız sayesinde bugüne kadar 1250 öğrenciye bot, mont ve kırtasiye yardımı ulaştırdık" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

29 Aralık 2019 Pazar

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