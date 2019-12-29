Kahramanmaraş’ta aranan 10 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen 'huzur ve güven’ uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş’ta 86 polis ekibi ve 531 polis memurunun katıldığı uygulamada 96 bölgede 6 bin 162 şahıs sorgulandı. Ekipler, halkın yoğun olduğu kafelerde denetimler yaparken aranan 10 kişi yakalandı.
Uygulamada, 32 araca çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.
KAHRAMANMARAŞ
29 Aralık 2019 Pazar
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