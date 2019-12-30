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Çalışanı telefonunu çaldı gözyaşlarına boğuldu İşe aldığı dönercinin cep telefonunu çaldığını iddia ...

İHA

Kahramanmaraş'ta iş yerine aldığı dönerci tarafından cep telefonu çalınan kadın, "İnsan yediği kapıya tekme atmaz" diyerek tepki gösterip gözyaşı döktü.

Çalışanı telefonunu çaldı gözyaşlarına boğuldu İşe aldığı dönercinin cep telefonunu çaldığını iddia eden kadın, ‘insan yediği kapıya tekme atmaz’ diyerek gözyaşı döküp tepki gösterdi Cep telefonunun çalınması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Kahramanmaraş’ta iş yerine aldığı dönerci tarafından cep telefonu çalınan kadın, "İnsan yediği kapıya tekme atmaz" diyerek tepki gösterip gözyaşı döktü.
Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesindeki lokantanın sahibi Meral Alacacı’nın masasının üzerine bıraktığı cep telefonu çalındı. Alacacı, cep telefonunu iş yeri çalışanlarına sormasına ve aramasına rağmen bulamadı. Telefonunun çalındığını anlayan Alacacı, durumu polise bildirdi. İş yerine gelen ekipler görüntüleri inceledi. Alacacı, olay sonrası işten ayrılan dönerciden şikayetçi oldu.
İş yerinde ev yemekleri ve gözleme yaptığını belirten Alacacı, "Bu yemeklerin yanına farklılık olsun diye döner de eklemek istedik. Kardeşimin aracılığıyla bir dönerciyi işe başlattık. 4 gün çok güzel işçilikleri vardı ve çalışıyorlardı. Dönercinin yanında bir kişi daha vardı ve ben ona ücret veremeyeceğimi söyledim. O da kendisinin yanında gelip gideceğini söyledi. 4’üncü gün de telefonum masanın üzerindeydi ve birkaç saat geçti benim bir yere telefon açmam gerekiyordu. Daha sonra telefonu aradık ama bulamadık. Telefonu çalan döner ustası da bizimle birlikte arıyor. Daha sonra kamera kayıtlarını açmalarını istedim ve A. N. kameranın kayıt yerini sordu. Ben de gittim polisleri çağırdım ve kamera kayıtlarına baktığımızda A. K. masadan telefonu alıp götürüyor, arkadaşı A. N. ise cebine koyup kapıdan çıkıp gidiyor. Ve bir saat sonra dükkana geri geliyor" dedi.
A. K.’nin daha sonra gelip, "Abla polise şikayetçi olma, ben bu telefonu ortaya çıkaracağım" dediğini söyleyen Meral Alacacı, "Aslında hırsız kendisiymiş ve güvenlik kamerasında ayna gibi görünüyor. İnsan yediği kapıya tekme atmaz, ayıp 2830 yaşlarında insanlar” diyerek gözyaşı döktü.

KAHRAMANMARAŞ

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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