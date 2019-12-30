Kahramanmaraş’ta karla mücadele

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Andırın ilçesi Kaleboynu ve Kargaçayırı grup yollarında, Dulkadiroğlıu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi Yolu, BaşdervişliElmacık Yolunda, Onikişubat ilçesi Çukurhisar, Kumarlı, Kaynar yollarında, Göksun ilçesinde Büyükçamurlu Grup Yolu Kınıkkoz Grup Yolu, Soğukpınar Yolu, Göynük Yolu’nda yaşanabilecek yol kapanmalarına karşı ekipler hazır bekliyor.

KAHRAMANMARAŞ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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