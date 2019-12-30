Kahramanmaraş'ta sim sırma kursu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ev hanımlarına yönelik açılan "Maraş işi sim sırma" kursu başladı.

Halk Eğitim Merkezi ve İşKur’un katkılarıyla düzenlenen sim sırma kursları, haftanın 5 günü Karaziyaret Miktad Bin Esved Sosyal Tesisleri’nde veriliyor. Eğitime katılan kursiyerler, hem yeni bir meslek sahibi olacak, hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar.

Osmanlı döneminden kalma sim sırma işini gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen kurs eğitmeni Gülşen Kazancı, “Büyükşehir Belediyemizin ev hanımlarımıza yönelik düzenlediği bu kurs sayesinde Osmanlı’dan beri var olan bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmakla birlikte hanım kardeşlerimizin ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için olanak sağlıyoruz. Bu kursun düzenlenmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve İşKur yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kursiyer Ayşe Akkurt ise, “Ev hanımıyım. İşKur bana böyle bir imkan sunmuş. Evde boş oturacağıma bu kursa katılmak, maddimanevi destek almak istedim” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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