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Kahramanmaraş’ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

İHA

Kahramanmaraş'ta iş yerlerinin asma kilidini kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki iki iş yerinin asma kilidini kırarak laptop, 7 bin 500 lira değerinde 150 kilogram sarı metal pirinç ve telefon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtları incelemelerinin ardından 34 plakalı aracı takibe aldı. Araçtaki Yaşar T. (21) gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca bulunurken, çalınan 150 kilogram sarı metal pirinç, cep telefonu ve laptop, şahısla bağlantılı adreslerde ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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