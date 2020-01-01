Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi

Kahramanmaraş AfşinElbistan A Termik Santrali’nin çalışmaları insan ve çevre sağlığının korunmasıyla amacıyla durduruldu.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede, AfşinElbistan Elektrik Üretim AŞ’nin çalışmaları ‘geçici faaliyet belgesi’ alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir” denildi.

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