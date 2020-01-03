Kahramanmaraş'ta 100. yıl coşkusu başladı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri bugün Ulu Cami’nde gerçekleştirilen hatim duası ve etli pilav dağıtımı ile başladı.

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu topraklara ödenen bedelleri unutmadıklarını ifade ederek, “Tarihte ecdadımız bu toprakları bize emanet ederken bin bir türlü zorlukları görmüş ve bu toprakları bize emanet etmiş. Bu mekanın çok önemli bir anlamı var. Bu caminin hemen yanı başındaki kalenin bizim için çok önemli anlamı var. Kahramanmaraş Milli Mücadele’de öne çıkmış şehirlerden bir tanesi. Bu senede bu şanlı mücadelenin 100. yılını kutluyoruz. Valiliğimizle birlikte özel bir program hazırladık. Bugünkü etkinliklerle startını vermiş oluyoruz. Bu topraklarda ödenen bedelleri, bu topraklarda yaşananları yeni nesillerimize ve gelecekteki nesillerimize aktarmamız lazım. Bu topraklar bize emanetse, bize düşende bunu gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

5 bin kişilik ikram yapılan programa Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

KAHRAMANMARAŞ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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