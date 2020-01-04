Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı Cep telefonu hırsızı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı Cep telefonu hırsızı kamerada

İHA

Kahramanmaraş'ta sırt çantasında taşıdığı levyeyle iletişim dükkanlarını hedef alan bir kişi, bekçi tarafından yakalandı. Hırsızlık anı iş yeri kamerasınca görüntülendi.

Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı Cep telefonu hırsızı kamerada

Kahramanmaraş’ta sırt çantasında taşıdığı levyeyle iletişim dükkanlarını hedef alan bir kişi, bekçi tarafından yakalandı. Hırsızlık anı iş yeri kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, gece yarısı il merkezinde sırt çantasıyla dolaşan bir kişiyi şüphe üzerine durduran emniyet bekçisi, üst araması yaptı. Sırt çantasında bulunan levye ile iletişim dükkanlarından telefon çaldığı tespit edilen Zekeriya T.’nin (26) 1 ay önce bir iş yerinden 13 adet cep telefonu çaldığı belirlendi. İş yerlerinden telefon hırsızlığı yapan Zekeriya T., alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zekeriya T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAHRAMANMARAŞ

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlama etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü ...
Kızını taciz edeni öldüren babaya 12 yıl hapis
YEREL HABERLER Kızını taciz edeni öldüren babaya 12 yıl hapis
Çekiçli cinayet zanlısına 12 yıl 1 ay hapis Tutuklu sanık, “Kızımın yakında düğünü var tahliyemi talep ediyorum” dedi Mahkeme sonrası cinayet zanlısının yakınları alınan karara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Çekiçli cinayet zanlısına 12 yıl 1 ay hapis Tutuklu ...
Kahramanmaraş'ta 100. yıl coşkusu başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 100. yıl coşkusu başladı
Kahramanmaraş’ta sanatsal mozaik kursu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sanatsal mozaik kursu
Kahramanmaraşlı öğrencilerden ‘ebru’ sergisi
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı öğrencilerden ‘ebru’ sergisi
Kipaş Holding çalışanlarını ödüllendirdi
YEREL HABERLER Kipaş Holding çalışanlarını ödüllendirdi
1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar
YEREL HABERLER 1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya ...
Bayat ekmekleri toplayıp yaban hayvanlarına bırakıyor Emekli Mustafa Uludağ, "Bayat ekmekleri çöpe atmayın. Onları doğaya bırakın" çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Bayat ekmekleri toplayıp yaban hayvanlarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X