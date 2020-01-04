Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu

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Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yasa dışı kumar oynanan işyerlerine baskın düzenledi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan kahvehaneleri takibe aldı. Bir işyerinde suçüstü kumar oynandığı tespit eden polis ekipleri, 5 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, işyeri sahiplerine adli işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:14

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