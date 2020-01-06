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Kahramanmaraş'ta otomobil trafik lambasına çarptı.

Kaza, Elbistan ilçesi Tepebaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin kullandığı 46 EZ 330 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, direğe saplanan otomobil kamyonet yardımıyla çekildi. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zarar gören trafik lambası ve çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin direğe çarptığı ve sürücünün araçtan inerek etrafa saçılan parçaları topladığı görülüyor.

KAHRAMANMARAŞ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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