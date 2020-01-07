Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Ekinözü ilçesi TürkmenlerEkşielma grup yolunda, Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli grup yolunda, Onikişubat İlçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekiplerinin, yolda mahsur kalan araçları da kurtardığı bildirildi.
KAHRAMANMARAŞ
07 Ocak 2020 Salı
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