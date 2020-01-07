Kahramanmaraş’ta karla mücadele

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Ekinözü ilçesi TürkmenlerEkşielma grup yolunda, Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli grup yolunda, Onikişubat İlçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekiplerinin, yolda mahsur kalan araçları da kurtardığı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.