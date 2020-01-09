Havuza düşen köpeği işçiler kurtardı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki villanın boş havuzuna düşen köpeği işçiler kurtardı.

Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Kazma Bağları mevkisindeki villaya ait boş havuza bir köpek düştü. İnşaat işçileri, havuzdan çıkamayınca havlayan köpeği fark etti. Çevrede çalışan işçiler köpeğin mahsur kaldığı havuza bir inşaat malzemesi dayadı. İşçiler bu sayede havuzdan kurtardıkları köpeği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.

KAHRAMANMARAŞ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.