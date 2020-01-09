Kahramanmaraş’ta çocuklara özel kütüphane

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Çocuk Kütüphanesi’ hayata geçirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi görevlileri kütüphaneye gitme imkanı olmayan çocukları okullarından servislerle alıp, öğretmenleri eşliğinde Necip Fazıl Kültür Merkezi’ndeki Çocuk Kütüphanesi’ne getiriyor.

Uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirten çocuklar, hem hoşça vakit geçirdiklerini hem de Kahramanmaraş’ın tarihini öğrendiklerini ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e yönelik, “Teşekkürler başkan amca” dediler.

KAHRAMANMARAŞ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:58

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