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Kahramanmaraş’ta çocuklara özel kütüphane

İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Çocuk Kütüphanesi' hayata geçirildi.

Kahramanmaraş’ta çocuklara özel kütüphane

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Çocuk Kütüphanesi’ hayata geçirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi görevlileri kütüphaneye gitme imkanı olmayan çocukları okullarından servislerle alıp, öğretmenleri eşliğinde Necip Fazıl Kültür Merkezi’ndeki Çocuk Kütüphanesi’ne getiriyor.
Uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirten çocuklar, hem hoşça vakit geçirdiklerini hem de Kahramanmaraş’ın tarihini öğrendiklerini ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e yönelik, “Teşekkürler başkan amca” dediler.

KAHRAMANMARAŞ

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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