Çabaları babasını kurtarmaya yetmedi

Kahramanmaraş’ta evinde kendisini asan baba, oğlunun çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katında 55 yaşında 3 çocuk babası L.Y., evde yalnızken bilinmeyen bir nedenle kendisini mutfaktaki doğalgaz borusuna astı. Tam olay olduğu esnada, okuldan gelen 17 yaşındaki oğlu babasını görünce asılı olduğu yerden indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra babayı hastaneye kaldırdı. Yaralı L.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden L.Y’nin yakın zamanda emekli olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.