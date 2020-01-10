Çığ altında kalan işi toprağa verildi

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, çığ altında kalarak hayatını kaybeden Veli Bektaş, gözyaşları içinde toprağa verildi.
2 çocuk babası Veli Bektaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Göksun'un Kazandere Mahallesi'ne getirilen Bektaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
KAHRAMANMARAŞ
10 Ocak 2020 Cuma
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:40
- ÖĞLE 12:44
- İKİNDİ 15:17
- AKŞAM 17:39
- YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.