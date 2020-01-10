Gece define ararken jandarmaya yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, gece define arayan 5 kişi, devriye gezen jandarma ekibi tarafından yakalandı.
Ericek Mahallesi'nde devriye gezen Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun, yola 300 metre uzaklıkta kazı yaptığını gördü. Hemen harekete geçen askerler; A.Y., S.Y., İ.D., A.D. ve O.K.'yı define ararken suçüstü yakalarken, şüphelilerin define aramakta kullandığı dedektör, kazma gibi malzemeler de ele geçirildi.
2 metre derinliğinde, 1 metre çapında kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
KAHRAMANMARAŞ
10 Ocak 2020 Cuma
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:40
- ÖĞLE 12:44
- İKİNDİ 15:17
- AKŞAM 17:39
- YATSI 18:59