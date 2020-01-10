AK Parti’li Başkan Yardımcısının acı günü: Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

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– AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Demir’in 1,5 yaşındaki kızı Mina Demir 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Demir’in 1,5 yaşındaki kızı Mina Demir, apartmanın 8'inci katındaki evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Mina, hastaneden yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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