Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta, mobilya atölyesinde çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin ikinci katında çıktı. Güvenlik görevlileri, pencerelerden çıkan alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Atölyenin ikinci katında çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevleri diğer mobilya ve kerestelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde hasar meydana gelirken, çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.



KAHRAMANMARAŞ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:14

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