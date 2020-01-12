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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Türkiye’yi örnek alınacak bir ülke yapacağız"

İHA

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz, önce kendi memleketimizi yaşanılabilir bir ülke haline getirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi örnek alınacak bir ülke yapacağız" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Türkiye’yi örnek alınacak bir ülke yapacağız"

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz, önce kendi memleketimizi yaşanılabilir bir ülke haline getirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye’yi örnek alınacak bir ülke yapacağız" dedi.

Sami Polat’ın tek aday olarak girdiği Saadet Partisi (SP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Kongresi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. ‘Gelecek Saadet’le gelecek’ sloganıyla yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Kongrede ilk olarak selamlama konuşmaları yapıldı. İlçe Başkan adayı Sami Polat ve SP Kahramanmaraş İl Başkanı Erkan Pınarbaşı, kürsüye gelerek katılımcıları selamladı. Daha sonra partinin Elbistan teşkilatının raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu.
Yönetimin 3 yıllık faaliyetinin ibrasının ardından kürsüye davet edilen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, büyük bir Türkiye hedefi koyduklarını belirterek, “Biz, önce kendi memleketimizi yaşanılabilir bir ülke haline getirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye’yi örnek alınacak bir ülke yapacağız. Biz bunu yaparsak o zaman yeniden büyük Türkiye doğar. Ama Türkiye’de insanları birbirlerine hasım haline getirmeye çalışan kesimler var. Kutuplaşmayı, kamplaşmayı, sevgi saygı beslemesini değil, düşmanca tavır sergilemesini arzu ediyorlar. Biz, birbirimizi de düşman gibi hasım gibi görmeyiz. Siyasi partiler, birbirlerinin düşmanı değildir. Türkiye’nin ileri gitmesini istiyorsanız huzuru sağlamak zorundasınız. Adaletle hükmetmenin gerektiğine inanıyoruz. Liyakatin gerekliliğini savunuyoruz. Biz, adaleti mülkün temeli olarak gördüğümüz için en önemli mesele sayıyoruz” dedi.
Karamollaoğlu, partisine katılım sağlayanlara rozet takarak, partililere de emeklerinden dolayı plaket takdim etti. Daha sonra oy kullanma işlemine geçildi. Sami Polat, 69 delegenin oyu ile Saadet Partisi’nin Elbistan İlçe Başkanı oldu.

KAHRAMANMARAŞ

12 Ocak 2020 Pazar

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