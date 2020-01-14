Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Elbistan ve Göksun ilçelerinde doğaya yem bıraktı.

Havaların soğumaya başlamasıyla yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları tüm hızıyla başladı. Elbistan ve Göksun ilçelerinin özellikle yüksek kesimlerini beyaz örtü gibi kaplayan kar nedeniyle doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Av Koruma Şefliği görevlilerince yemleme çalışması yapıldı. Elbistan’a bağlı Karahasanuşağı bölgesi ve Göksun ilçesi kırsal mahallelerine araçlarla getirilen yemler, dağlık bölgelere taşındı. Yemler, hayvanların geçiş güzergahları yerlere bırakıldı.

Yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvan popülasyonu da destekleniyor. Doğal hayatın devamı için yem bırakma çalışmalarının ve gayretlerinin süreceği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:14

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