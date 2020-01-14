Uyuşturucudan 80 kişiye yasal işlem

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 114 Ocak tarihleri arasında 41 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda, 147 gram kubar esrar, 123 gram metamfetamin, 79 gram bonzai, 31 gram eroin maddesi, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 26 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleriyle ile ilgisi bulunan 80 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:14

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