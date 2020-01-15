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Kahramanmaraş'ta CHP'nin ilk kadın başkan adayı Kibar Özdemir: "Bu görevi iktidar yolunda bir mevki ...

İHA

Kahramanmaraş'ta CHP'nin ilk kadın başkan adayı Kibar Özdemir: "Bu görevi iktidar yolunda bir mevki olarak değil mevzi olarak görüyorum"

İş kadını Kibar Özdemir, CHP Kahramanmaraş il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Özdemir, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, 9 Şubat tarihinde yapılacak olan kongrede 279 delegenin oyuna talip olduğunu söyledi. CHP tarihinde Kahramanmaraş il başkanlığı için ilk kadın başkan adayı olduğunu söyleyen Özdemir, “Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilki gerçekleştiriyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak, Mustafa Kemal’in öngördüğü ‘kadınsız demokrasi olmaz ’anlayışının gereğini yerine getirmek için CHP İl Başkanlığına adayım. Bu süreçte Kahramanmaraşlı hemşerilerimin desteğini bekliyorum. Bu görevi iktidar yolunda bir mevki olarak değil, bir mevzi olarak görüp çok çalışmak ve başarmak için yola çıkıyorum. Göreve geldiğimde bütün ilçelerimizin eşit bir şekilde desteklenmesini sağlamak, ilçelerinin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarına uygun projeler oluşturmak ve kentimizde milletvekili sayımızı üçe çıkarmak amacında olocağım” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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