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Bir yılda bitecek 17 dava seri muhakeme ile 1 saatte bitti Seri yargılamanın önünü açmak ve ...

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde seri muhakeme usulü uygulaması ile 17 dava dosyası ortalama 1 saatte karara bağlanarak rekora imza atıldı.

Bir yılda bitecek 17 dava seri muhakeme ile 1 saatte bitti Seri yargılamanın önünü açmak ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla başlatılan seri muhakeme usulü uygulaması, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığında devreye girdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde seri muhakeme usulü uygulaması ile 17 dava dosyası ortalama 1 saatte karara bağlanarak rekora imza atıldı.
Seri yargılamanın önünü açmak ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla başlatılan seri muhakeme usulü uygulaması, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığında devreye girdi. 1 Ocak 2020 itibarıyla çalışmalarına başlayan Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, kısa süre içerisinde 17 dosyayı karara bağladı. Seri muhakeme usulüyle görülen dosyaların başında alkollü araç kullanmak, ruhsatsız silah taşımak ve kumar oynatmaya yer temin etmek suçları yer alıyor. Yaklaşık 1’er saat süren yargılamayla karara bağlanan dosyalardan biri, A.S. isimli şahsa karşı alkollü araç kullanmak suçundan açılan dosya oldu. Seri muhakeme usulüyle görülen davada 1.60 promil alkollü olarak araç kullanan A.S.’ye işlediği suçtan dolayı seri yargılanmayı kabul ederse cezasının yarı oranda indirilebileceği anlatıldı. Şahıs, yarı oranda teklif edilen cezayı kabul edince Asliye Ceza Mahkemesi’nde dosya üzerinden yargılaması yapıldı. Normalde 6 ay hapis cezası alması gereken şahsa ceza yarı oranda indirilerek 3 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması da geriye bırakılarak yargı süreci 1 saat gibi kısa bir zaman diliminde tamamlanmış oldu.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, yeni yargılama usullerinin 1 Ocak itibarıyla başladığını söyledi. Yeni usuller ve düzenlemelerin yargılanmalarda hızlı sonuç alınmasını sağlayacağını ifade eden Ormancı, “Yargı Reform Paketi kapsamında yürürlüğe giren seri muhakeme usulüyle yargılamanın kısa sürede bitirilmesi amaçlanıyor. 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulanmaya başlanan seri muhakeme usulü için gerekli altyapımızı kısa sürede oluşturarak, Seri Muhakeme Soruşturma Büromuzu açtık. Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosuna bakan cumhuriyet savcısı arkadaşımız, dosya kendisine intikal eder etmez belirlenen 13 suçtan birini işleyen şüpheliye seri muhakeme usulünü kabul edip etmediğini soruyor. Baro tarafından da ücretsiz olarak avukat görevlendiriliyor. Şüpheli, avukat huzurunda bunu kabul ederse talep yazısını hazırlıyor. Cezayı yarı oranında düşürebiliyor. Bu süreç sonucunda talep yazısı oluşturuluyor ve ilgili mahkemeye gönderiliyor. İlgili mahkeme de bu talep yazısını değerlendirip onaylıyor ve yargılama nihayete ermiş oluyor. Burada şüphelinin adli sicil kaydının olmaması hususuna özellikle bakılıyor” dedi.
Elbistan’da yıllık 600’den fazla dosyanın seri muhakeme usulü ile karara bağlanmasını hedeflediklerini belirten Başsavcı Hayri Ormancı, “Elbistan Adliyesi’nde seri muhakeme usulüyle görülmesi gereken 660’den fazla dosyayı işleme almayı ve karara bağlamayı planlıyoruz. 1 Ocak’tan itibaren 17 dosyayı karara bağladık. Bundan sonraki süreçte de seri bir şekilde bu kapsama giren suçlarla ilgili tasnifler yapacağız. Dosyadaki şüphelileri davet edeceğiz. Şüpheliler kabul ettiği anda hemen kabul tutanaklarımızı müdafii huzurunda vereceğiz ve mahkemelere aynı gün göndereceğiz. Bir an önce mahkemelerin iş yükünü azaltmak, yargılamayı çok seri bir hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ

16 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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