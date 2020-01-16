Arı Maya, sömestr tatilinde Piazza’da

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi, 17 Ocak Cuma günü itibariyle öğrencilere sürprizler hazırladı.

Eğitimöğretim yılının ara tatilinde çocukların eğlenceli ve öğretici etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri için birbirinden renkli alternatifler sunan alışveriş merkezi, bu sömestr tatilinde Arı Maya’yı ağırlayacak.

412 yaş aralığındaki tüm çocukların ücretsiz katılabileceği Arı Maya etkinliği, 1721 Ocak tarihleri arasında her gün 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde 3 seansta sergilenecek.

AVM’nin bu eğlenceli etkinliğine katılmak için velilerin Piazza Club Üyelik Formu doldurmaları yeterli olacak.

KAHRAMANMARAŞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:04

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