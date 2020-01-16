Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis memuruna mukavemette bulundukları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hulusi Efendi Bulvarı’ndaki bir iş yerinde tartışan taraflara müdahale etmek isteyen polis memuruna mukavemette bulunan U.H., S.Ç. ve F.Ç., ihbar üzerine bölgeye gönderilen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların üst aramasını yapan polisler, ruhsatsız tabanca ile pala ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece silahlı tehdit ve görevli memura mukavemet suçundan tutuklandı.

3 şahıs, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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