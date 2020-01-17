Devrilen otomobildeki Eslem öldü, 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkıp, refüje devrilen otomobildeki Eslem Sare Köker (5) yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, GöksunKahramanmaraş yolunun Beşoluk mevkisinde meydana geldi. Enes Köker yönetimindeki 33 DFU 55 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Eslem Sare Köker'in yaşamını yitirdiğini; sürücü Enes Köker ile Ümmü Gülsüm Köker ve Zeynep Köker'in de yaralı olduğunu belirledi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eslem Sare Köker'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KAHRAMANMARAŞ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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