Zabun: "Ayakkabı sektörü markalaşarak kaliteyi artıracak"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, ayakkabı sektörünün markalaşmasının ve teknolojiyle rekabet gücünün artmasının kaliteyi artıracağını söyledi.

Zabun, KMTSO tarafından düzenlenen ve ayakkabıcılık sektörünün konuşulduğu ‘Sektörel Eşleşmeler’ etkinliğinde, Kahramanmaraş'ın ayakkabı sektöründe Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ayakkabı sektörünün markalaşması, teknolojiyle rekabet gücünün artmasının kaliteyi artıracağını anımsatan Başkan Zabun,

“Kahramanmaraş sanayi ve ihracatıyla ülkemizin lider kentlerinden biridir. 300’ün üzerinde ihracatçı firması, 2 bine yakın imalatçısıyla Türkiye’nin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Ayakkabı sektörünün gelişmesi, markalaşması ihracatta daha aktif hale gelmesi için sektör temsilcileriyle birlikte çalışmalar sürdürmekteyiz. 200’e yakın firmada, ağırlıklı olarak bayan ayakkabısı üretimi gerçekleştirilen kentimizde, ürün çeşitliliği açısından bayan ayakkabı üretimi önemli bir yer tutmaktadır. Ayakkabı endüstrisinin tasarım odaklı sektöre dönüşmesi, katma değerin artması ve teknolojiyle entegrasyonu güçlendirilmesi rekabet gücünün artırılması bizim için çok önemli” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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