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Hastanede tedavi gören öğrencilere polisten karne sürprizi

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tedavi gördükleri için karne almaya gidemeyen öğrencilerin karneleri, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlilerince götürüldü.

Hastanede tedavi gören öğrencilere polisten karne sürprizi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tedavi gördükleri için karne almaya gidemeyen öğrencilerin karneleri, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlilerince götürüldü.
Elbistan’da 34 bin öğrenci, yarıyıl tatiline merhaba dedi. Karne sevinci yaşayan öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınıflarında yerini alırken, bazı öğrenciler ise Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi gördükleri için karne almaya gidemedi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık ve büro personelleri, ilk olarak hastane yönetimi ile irtibata geçerek karne alamayan öğrencileri belirledi. Daha sonra okullarını ziyaret eden TDP ekipleri, belirlenen öğrencilerin karnelerini aldı. Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı Gökhan Keleş’in de eşlik ettiği TDP ekipleri, palyaço ile birlikte Elbistan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Ellerindeki karne ve hediyeleri ile birlikte polis ağabeylerini karşılarında gören öğrenciler, sürpriz karşılığında şaşkınlığını gizleyemedi. TDP ekipleri, öncelikli olarak geçmiş olsun dileklerinde bulundukları çocuklara karnelerini ve hediyelerini vererek sevindirdi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, öğrencileri mutlu etme adına böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Tekbıyık, "Onlara moral olsun diye bu organizeyi düzenledik. Okullarına gidemeyen çocuklarımızın karnelerini alarak hasta yataklarına getirdik. Hem de kız çocuklarımız için ayrı ayrı hediyeler getirdik. Onların karne sevincine ortak olduk. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Hepsine geçmiş olsun diyoruz” şeklinde konuştu.
Polis ağabeylerini karşılarında gören öğrenciler de böyle bir sürprizi beklemediklerini belirterek, “Çok mutlu olduk. Hiç beklemiyorduk. Bizim için de sürpriz oldu. Polis ağabeylerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

KAHRAMANMARAŞ

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:05
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